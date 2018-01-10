Агент: Жиру не собирается перебираться ни в Турцию, ни в Китай

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не заинтересован в переезде в Турцию или Китай, заверил представителей прессы агент француза Майкл Мануэлло.

"Оливье будет рассматривать предложения, которые приходят относительно него, - цитирует агента Le Figaro. - После этого будет принимать решение. Переход ради перехода просто не имеет смысла.

Это должно принести ему что-то дополнительное. У него будет время играть в "Арсенале". Впереди вторая часть сезона. Она очень важна. В ней есть множество важных матчей в самых разных турнирах. Пусть даже это только Лига Европы. Заработать как можно больше денег - это не то, что он держит в уме".

Ранее сообщалось, что Жиру интересуются турецкие "Бешикташ" и "Фенербахче".




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