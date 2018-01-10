"Наполи" начал переговоры с "Барселоной" по трансферу полузащитника Жерара Делофоу, сообщает итальянская пресса.

По информации Sky Sport Italia, 23-летний испанец настроен покинуть команду в январе, по причине того, что его шансы попасть в состав команды теперь стали мизерными после покупки бразильца Фелиппе Коутиньо.

Напомним, что блауграна уже объявили о подписании бразильца из "Ливерпуля" за 160 миллионов евро. Теперь "Барселона" намерена продать нескольких игроков, чтобы компенсировать финансовые затраты.

Сообщается, что Деулофеу предпочитает "Интер" другим клубам, но миланцы готовы взять игрока только в аренду с правом последующего выкупа.

В свою очередь "Наполи" готов предложить 15 миллионов евро.

Летом Деулофеу перешел в "Барселону" из "Эвертона" за 12 миллионов евро.