Александрия проведет в Турции пять контрольных матчей
В среду, 10 января игроки ФК "Александрии" собрались на учебно-тренировочной базе. По традиции, команда начала занятия согревающим кроссом. В четверг начнется работа в режиме двухразовых тренировок. По словам главного тренера команды Владимира Шарана, команда отправится на первый турецкий сбор 14 января из Харькова.
Проживать команда будет в пятизвездочном курортном отеле "Gold City", что у побережья Средиземного моря в анталийского Алании.
Как отметил Владимир Шаран, к команде присоединится молодежь, которая в перспективе может влиться в основные ряды.
Это двадцатилетний Алексей Зинкевич, выступавший на позиции полузащитника в "Шахтере" и юношеской сборной Украины. 22-летний полузащитник атакующего плана из "Энергии" Новая Каховка Дмитрий Шастал, которого в 2016 году признали лучшим молодым бомбардиром чемпионата Украины во второй лиге.
Также в Турцию летят воспитанники клуба: защитник Тимур Стецков, нападающий Вадим Гранчар, полузащитник Евгений Протасов и защитник Владислав Бабогло.
На период первых учебно-тренировочных сборов запланировано 5 контрольных матчей. Такое количество игр, по словам тренера, необходимо в первую очередь тренерскому штабу - нужно присмотреться к молодым игрокам.
Расписание спаррингов:
17 января. ПФК «Славия» (София, Болгария)
20 января. «Сепси» (Сфынту-Георге, Румыния)
22 января. «Жетысу» (Талдикурган, Казахстан)
25 января. «Пюник» (Ереван, Армения)
26 января «Ботев». (Пловдив, Болгария).
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10.01.2018 15:15