Сарнавский подает Ворсклу

В «Ворскле» во все времена конкуренция за пост номер один была существенной, хотя это никак не влияло на отношения киперов вне поля. Появившись в команде ровно год назад, Богдан Сарнавский был вынужден преодолевать конкуренцию своих коллег по амплуа. И Шуст, и Ткаченко де-факто затеняли эту перспективу для Богдана, который часто вынужден был играть за молодежный состав полтавчан. Таким образом он успел сыграть за главную команду только три игры.

По этой причине амбициозный 22-летний вратарь выразил желание сменить обстановку, и в полтавском клубе ему пошли навстречу, досрочного приостановив действие трудового договора.