Сарнавский подает Ворсклу
В «Ворскле» во все времена конкуренция за пост номер один была существенной, хотя это никак не влияло на отношения киперов вне поля. Появившись в команде ровно год назад, Богдан Сарнавский был вынужден преодолевать конкуренцию своих коллег по амплуа. И Шуст, и Ткаченко де-факто затеняли эту перспективу для Богдана, который часто вынужден был играть за молодежный состав полтавчан. Таким образом он успел сыграть за главную команду только три игры.
По этой причине амбициозный 22-летний вратарь выразил желание сменить обстановку, и в полтавском клубе ему пошли навстречу, досрочного приостановив действие трудового договора.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
10.01.2018 14:37