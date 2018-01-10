Коломоец подписал новый контракт с Ворсклой

Стратегическая задача, максимально сохранить нынешний состав "Ворсклы", нашло свое продолжение в продлении контракта с одним из лидеров команды. В главном офисе полтаского клуба Юрий Коломоец вместе со своим агентом, предварительно детально изучив предложенные клубом новые условия контракта, решили пролонгировать отношения с "бело-зелеными" до конца 2019-го года.

"Не скрою, что условия моего контракта действительно стали лучше, за что я благодарен руководству клуба. Я рад продолжить свои выступления за команду, которая является визитной карточкой Полтавщины. У нас действительно замечательный коллектив, все ребята всегда горой друг за друга в жизни и на поле. За счет этого и достигаем тех результатов, которые хочет видеть требовательный болельщик. Приложу максимум усилий, чтобы быть полезным "Ворскле", - подчеркнул нападающий".

В первой части сезона Коломоец принял участие в 22 поединках своей команды, отметившись семью забитыми голами и сделав четыре ассиста.