Коломоец подписал новый контракт с Ворсклой

Стратегическая задача, максимально сохранить нынешний состав "Ворсклы", нашло свое продолжение в продлении контракта с одним из лидеров команды. В главном офисе полтаского клуба Юрий Коломоец вместе со своим агентом, предварительно детально изучив предложенные клубом новые условия контракта, решили пролонгировать отношения с "бело-зелеными" до конца 2019-го года.

"Не скрою, что условия моего контракта действительно стали лучше, за что я благодарен руководству клуба. Я рад продолжить свои выступления за команду, которая является визитной карточкой Полтавщины. У нас действительно замечательный коллектив, все ребята всегда горой друг за друга в жизни и на поле. За счет этого и достигаем тех результатов, которые хочет видеть требовательный болельщик. Приложу максимум усилий, чтобы быть полезным "Ворскле", - подчеркнул нападающий".

В первой части сезона Коломоец принял участие в 22 поединках своей команды, отметившись семью забитыми голами и сделав четыре ассиста.


Terrikon со ссылкой на ФК "Ворскла"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Вальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. ФутболВальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. Футбол
МЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финалеМЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финале
Команда года от Александра Глеба. ФутболКоманда года от Александра Глеба. Футбол
Белый Барс не испытал проблем в матче с ВолкамиБелый Барс не испытал проблем в матче с Волками
Диего Симеоне снова отправляют в ЧелсиДиего Симеоне снова отправляют в Челси
Блок рекламы


Похожие новости
Кристенсен продлил контракт с Челси. ФутболКристенсен продлил контракт с Челси. Футбол
Мбокани ждет нового контракта от Динамо. ФутболМбокани ждет нового контракта от Динамо. Футбол
МЮ ведет переговоры с Моуринью о продлении контрактаМЮ ведет переговоры с Моуринью о продлении контракта
В Испании сообщили, что Кепа уже подписал контракт с РеаломВ Испании сообщили, что Кепа уже подписал контракт с Реалом
Габулов: Переход в Брюгге для меня - это новый вызов. ФутболГабулов: Переход в Брюгге для меня - это новый вызов. Футбол
Артем Милевский намекнул, что женился на Новый годАртем Милевский намекнул, что женился на Новый год
Боруссия хочет продлить контракт с Ройсом. ФутболБоруссия хочет продлить контракт с Ройсом. Футбол
Доннарумма: У меня четырехлетний контракт, и я счастлив. ФутболДоннарумма: У меня четырехлетний контракт, и я счастлив. Футбол
Азар отказался продлевать контракт с ЧелсиАзар отказался продлевать контракт с Челси
Контракт Зозули с Альбасете может быть продлен автоматическиКонтракт Зозули с Альбасете может быть продлен автоматически
Последние новости
Подгружаем последние новости