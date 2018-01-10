Мартен Фуркад одержал победу в индивидуальной гонке в Рупольдинге

Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге начался с индивидуальной гонки у мужчин. Украина в этом соревновании была представлена пятью спортсменами. Все еще остается вне гонок лидер команды Сергей Семенов, которого тренеры и болельщики надеются увидеть уже в эстафете.

Главной надеждой украинцев при таких раскладах стал Дмитрий Пидручный, который по итогу первого круга был 10-м, проигрывая 17 секунд лидеру - Арнду Пайферу.

Впрочем лидировал немец не долго - бельгиец Флорент Клод обошел Пайфера после второй стрельбы, а еще один представитель Германии - Симон Шемпп вышел на третью строчку. Пидручный на втором рубеже был точен, обошелся без промахов. После этого Дмитрий вышел на шестое место, проигрывая 40 секунд Клоду.

Фуркад и Семаков примерно одновременно работали на огневом рубеже - оба отстрелялись чисто, а после второго огневого рубежа Семаков был 23-м.

На третьей стрельбе третий "ноль" выбил Ондржей Моравец, который по итогам этой стрельбы опережал Шемппа на минуту. Это сделало чеха одним из главных претендентов на победу. Но после своей стрельбы Мартен Фуркад вышел в лидеры, опережая Моравеца на 1 минуту и 7 секунд.

На четвертом огневом рубеже Моравец стрелял как нельзя метко, а вот Мартен Фуркад неожиданно для многих, смазал на последнем выстреле. По итогам четвертого круга на четвертую позицию вырвался Яков Фак. Но многое зависело от стрельбы Йоханнеса Бё. Норвежец допустил один промах, не реализовав четвертый выстрел. Это был отличный подарок для Мартена Фуркада, от которого норвежец отставал на 48 секунд.

В итоге - француз финишировал с показателем 44:27.2, который в итоге, позволил ему одержать победу.

А вот Уле-Эйнар Бьорндален гонку завершил в четвертом десятке, показав 39-е время. Скорее всего, легендарный норвежец не квалифицируется на Олимпийские Игры.

После заключительной стрельбы, Тищенко поднялся с 56-го места на 34-е и сохранял шансы финишировать в зачетной зоне. Но в итоге довольствовался 49-м результатом. Дмитрий Пидручный стал 41-м. Наилучший показатель среди украинцев у Артема Примы, который стал 26-м.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап.

Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км.

1. Мартен Фуркад (Франция) 44:27.9 (0+0+0+1) 2. Ондржей Моравец (Чехия) +1:01.0 (0+0+0+0) 3. Йоханнес Бё (Норвегия) +1:06.3 (0+0+0+1) 4. Роман Ресс (Германия) +1:19.1 (0+0+0+0) 5. Михал Крчмар (Чехия) +1:36.6 (0+0+0+0) 26. Артем Прима (Украина) +3:53.5 (1+1+0+0) 41. Дмитрий Пидручный (Украина) +4:43.5 (1+0+1+1) 49. Артем Тищенко (Украина) +4:52.8 (0+1+0+0) 58. Владимир Семаков (Украина) +5:15.8 (0+2+0+0) 80. Руслан Ткаленко (Украина) +6:58.6 (0+0+1+2)




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