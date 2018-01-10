Конте: Хотел бы сыграть еще в одном финале

Лондоский "Челси", уже познавший вкус игры на "Уэмбли", нацелен на то, чтобы пробиться в финал Кубка Лиги, сообщает официальный сайт клуба. Перед сегодняшним матчем главный тренер команды Антонио Конте рассказал о важности успешного результата двухматчевого противостояния с "Арсеналом".

"Когда начинаешь сезон, стараешься показать свой максимум в каждом турнире, – считает Конте. - Несомненно, сейчас тяжело бороться за чемпионский титул, потому что есть команда, которая делает нечто экстраординарное в этом сезоне.

Не только для меня, но для клуба и игроков важно финишировать в топ-4 в этом сезоне, потому что это будет означать, что в следующем сезоне мы снова сыграем в Лиге Чемпионов, которая является лучшим турниром, где может участвовать топ-клуб.

В прошлом сезоне мы выиграли АПЛ и сыграли в финале Кубка Англии, а затем в Суперкубке Англии. Это был выдающийся опыт для меня. Я бы хотел сыграть еще в одном финале в этом сезоне, и, конечно, мои игроки постараются сделать все, чтобы достичь этой цели".


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