Ивица Пирич: переход Вакулко в европейский клуб решится в ближайшие дни. Футбол

Агент ФИФА Ивица Пирич, который занимался трудоустройством в польскую «Вислу» Дениса Баланюка и Егора Назарины в «Антверпен», прокомментировал интерес со стороны европейских клубов к капитану молодежной сборной Украины и экс-полузащитнику «Днепра» Юрию Вакулко.

- Могу подтвердить, что интерес к Вакулко со стороны клуба «Париж» из второго дивизиона французского чемпионата действительно есть. Сейчас мы находимся в стадии переговоров с этим клубом и в ближайшие дни ситуация прояснится.

Юрий большой профессионал, относится к своим обязанностям как взрослый футболист, несмотря на свой молодой возраст. Могу точно сказать, что он продолжит карьеру в Европе. Тем более, что есть также предложения от команд из Хорватии, Чехии и Польши . Мы с футболистом выберем самый лучший вариант, который поможет ему прогрессировать и играть в Европе, - отметил Пирич.

20-летний Юрий Вакулко в прошлом сезоне провел 12 матчей во Второй лиге за «Днепр», но потом покинул команду, получив статус свободного агента.