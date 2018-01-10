Стаховский первым из украинцев покидает Australian Open
Сегодня в Мельбурне стартовала квалификация первого в году турнира серии "Большого шлема" Australian Open. И сразу у нас потеря. После первого круга квалификации завершил свои выступления в одиночном разряде Сергей Стаховский.
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Сеяный под 16-м номером Стаховский в трех сетах проиграл немцу Маттиасу Бахингеру – 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.
Напомним, ранее сообщалось, в Шэньчжэне завершились матчи 1/16 финала теннисного турнира Shenzhen Open категории ATP-250 с участием украинскихтеннисистов, где победы одержали Сергей Стаховский и Александр Долгополов.
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10.01.2018 12:25