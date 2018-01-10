Клозе: Сборная Германии должна вернуть себе командный дух

Экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе поделился мнением о перспективах Бундестим на грядущем мундиале.

- Участие в Чемпионате мира - это уникальный опыт. Его невозможно описать словами. Особенно приятно, когда в итоге тебе удается что-нибудь выиграть. Я очень рад, что в 2014 году мне посчастливилось стать чемпионом мира. Мы долго шли к этому и несколько раз были очень близки к титулу: в 2002-м проиграли в финале, а затем дважды уступили в полуфинале.

Во время любого турнира мы всегда ощущали себя одной командой. Именно благодаря этому мы постоянно проходили так далеко. Эта энергетика, этот дух единства крепнет не только во время самого турнира, но еще на стадии подготовки к нему.

Удастся ли Германии защитить титул? Нам по силам пройти далеко. Но для этого мы должны вернуть себе наш командный дух. Помимо признанных мастеров в нашей команде немало молодых талантливых игроков. Мы просто должны правильно использовать их на поле. Я всегда думаю о команде. Для меня ее интересы - превыше всего. Если каждый покажет свой уровень, то команда непременно выиграет от этого, - приводит слова Клозе официальный сайт ФИФА.