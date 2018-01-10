Бывший тренер "Челси" Виллаш-Боаш попал в больницу после аварии на "Дакаре".
Португалец врезался в дюну и сошел на четвертом этапе.
Известный футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш ("Порту", "Челси", "Зенит") вышел на старт ралли-марафона "Дакар", но попал в аварию и был госпитализирован. Продолжить выступления он не сможет.
Как сообщает Autosport.com, на четвертом этапе, проходившем по кольцевому маршруту со стартом и финишем в Сан-Хуан-де-Марконе, 40-летний португалец врезался в дюну и не смог завершить дистанцию. После аварии он пожаловался на боли в спине и был отправлен в больницу.
"Очень обидно за Андре, учитывая, как хорошо он проводил свой первый «Дакар»", – прокомментировал сход Виллаш-Боаша управляющий директор команды Overdrive Toyota.
Португалец выступал на машине Toyota Hilux в экипаже со штурманом Рубеном Фариа, одним из ведущих мотогонщиков "Дакара" последних лет.
"Я давно мечтал выступить на «Дакаре» и со временем понял, что попробовать нужно сейчас, пока я молод и достаточно силен физически и психологически. То, что я решился дебютировать в 40 лет, как мой дядя Педро (участвовавший в гонке 1982 года) – чистое совпадение. Переключиться с футбола на гонки оказалось не так сложно, потому что я очень люблю машины и автоспорт. Мне нравится садиться за руль, жить жизнью гонщика, участвовать в брифингах с руководством команды, штурманами", - рассказал Виллаш-Боаш в интервью Marca перед стартом.
Перед стартом четвертого этапа Боаш занимал 41-е место в категории внедорожников. Лидируют гонщики Peugeot Стефан Петерансель (10:36.07), Себастьен Лёб (10:43.02) и Карлос Сайнс-старший (10:49.13).
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