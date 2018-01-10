Кристенсен: Работали над тем, чтобы минимизировать ошибки

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен поделился ожиданиями от встречи с "Арсеналом" в рамках полуфинала Кубка Английской лиги. Недавно команды сыграли в чемпионате, расписав мировую - 2:2.

- Мы смотрели видео нашего матча с "Арсеналом" на прошлой неделе. Совершили некоторые ошибки, соперник тоже совершил их, и необходимо было посмотреть, что можно улучшить и где можно доставить "канонирам" неприятности.

Было видно, что мы несколько раскрылись, так что работали на тренировках над тем, чтобы постараться минимизировать ошибки и быть полностью готовыми. Хорошо подготовились и с нетерпением ждем этого матча, это важная игра.