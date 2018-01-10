Ван Хольсбек: А Мбокани продается? Футбол

В последнее время трансферные планы "Андерлехта" связывали с двумя футболистами: Чанселем Мбембой и Дьемерси Мбокани. Но это не совсем так на самом деле, заявил главный тренер бельгийского клуба Херман ван Хольсбек.

- Мбемба по-прежнему на контракте в "Ньюкасле". Там он зарабатывает много денег. Не так просто найти форварда, который может зацепиться за мяч, разогнать атаку и ее завершить. Да, Мбокани может все это делать. Но разве он на трансферном рынке? - цитирует специалиста voetbalbelgie.be.

Напомним, на днях Мбокани сказал, что ждет действий от "Динамо" насчет пролонгации контракта. "Я надеюсь провести переговоры с клубом о продлении, но если "Динамо" ко мне не придет, не будет другого выхода, кроме как принять другое решение", - отметил Мбокани.


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