Глава ФФМ: Динамо не удастся купить победу в Лозанне за шубы и деньги. Футбол

Спортивный арбитражный суд Лозанны опубликовал список рассматриваемых в ближайший месяц дел, в котором отсутствует дело "Мариуполя" и "Динамо", передает MRPL.CITY.

Об этом сообщает Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

По словам главы Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева, дело киевского клуба "Динамо" рассмотрят в порядке очереди: из-за большой загруженности суд Лозанны назначит дату слушания только после 15 февраля. Однако глава ФФМ считает, что столичный клуб своим иском лишний раз позорит Украину в Европе, и в международном арбитражном суде, как и в апеляционном комитете Федерации футбола Украины, "Динамо" ждет поражение.

"За нами будет правда, мы победим в этом суде безоговорочно! Решение КДК было справедливым, апелляционный комитет ФФУ это подтвердил, и Лозанна, уверен, примет решение не в пользу "Динамо". Я лично буду присутствовать на заседании, мы будем внимательно следить за ходом судебного процесса, чтобы избежать каких-либо манипуляций и подвохов со стороны "Динамо". Купить победу за шубы и деньги, как в былые времена, им не удастся", - говорит Василий Журавлев.

Напомним, что ФК "Динамо" не явился на матч в Мариуполь, за что команде засчитали техническое поражение. Контрольно-дисциплинарный комитет и апелляционный комитет ФФУ подтвердили поражение киевского клуба. Тогда "Динамо" подало иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны.


Terrikon со ссылкой на MRPL.CITY


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