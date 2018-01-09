Зинедин Зидан: Усердная работа обязательно принесет результат

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне. Отставание мадридцев от лидирующей в чемпионате «Барселоны» уже составляет 16 очков.

«Я не из тех людей, которые будут поливать 2-3 игроков грязью, если что-то пошло не так. Мы все ответственны за результат и я как тренер – в первую очередь. У нас было два замечательных года, и об этом не следует забывать. Мы не будем жить прошлым, но и не должны выбрасывать то, что было сделано. Не будем сходить с ума. Многие люди могут сказать, что все идет не так, но я этого не сделаю. Усердная работа обязательно принесет результат.

Я не собираюсь рассказывать вам, о чем мы говорили с руководством, но это переговоры, которые могут случиться в любой команде. Вы можете сказать, что мы переживаем кризис. Но мы хотим найти решения, поговорить об этом и попытаться сделать все, чтобы быть лучше. Мы говорили немного дольше, чем обычно, но это было не что-то нерегулярное.

Я хочу быть предельно ясным, я не хочу новых игроков. Посмотрим, что будет в конце сезона. Затем мы можем анализировать все, и если изменения необходимы, то они произойдут», – цитирует Зидана Marca.