Лапицкий: Рух ведет переговоры с известным украинским футболистом

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий рассказал о последних трансферных новостях клуба.

- Владимир Георгиевич, Роман Никитюк уже второй новичок "Руха" в зимнее межсезонье. Почему остановили выбор именно на этом центральном защитнике?

- У нас было несколько вариантов среди центральных защитников, мы советовались с тренерами, с президентом. Думаю, под наш стиль игры Роман будет подходить лучше, ведь он хотя и молодой, и имеет большой опыт работы с Виталием Кварцяным - тренером, который умеет работать с молодежью и дал путевку в жизнь многим футболистам. Плюс центрального защитника - рослый и крепкий. Ну и желание самого игрока. После нашего предложения почти не колебался - это ускорило переговоры, и отныне Роман Никитюк - игрок "Руха".

- Назар Вербный возвращается в расположение "Карпат", а Максим Грисьо остается до лета в "Рухе". Какова судьба остальных арендованных игроков?

- Да, Грисьо будет защищать цвета нашего клуба к лету, Вербный едет на сборы вместе с "Карпатами", также с "зелено-белыми" отправятся Ткачук и Козловский. Как говорит наш президент, если эти футболисты будут нужны "Карпатам", то мы ничего с этим не сделаем, кроме как отпустить.

- Увидим ли мы еще новых футболистов в составе "Руха"?

- Мы сейчас на стадии переговоров с одним довольно известным в Украине футболистом, львовянином. Хочется, чтобы он усилил наш состав, этот вопрос решится до начала сборов.