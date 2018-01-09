France Football назвал Зидана лучшим тренером Франции

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назван изданием France Football лучшим французским тренером по итогам 2017 года, сообщается на официальном сайте журнала. Специалист удостаивается этой награды второй год подряд. Напомним, что в 2017-м под руководством Зидана «Реал» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

В интервью France Football Зинедин рассказал о сложностях работы в «королевском клубе».

«Зинедин Зидан больше не игрок «Реала». Этого Зидана больше не существует. Теперь есть Зидан-тренер, которому нужно заново строить свою карьеру. Меня не спасет то, чего я добился в этом клубе как игрок.

Я знаю, что однажды закончу работать в «Реале». Поэтому я должен воспользоваться возможностью достичь с командой успеха. Больше я ни о чем не думаю. Знаю, что не проработаю здесь 10 лет.

Давление извне никак на меня не действует. Я закрываюсь щитом – ничто не может мне навредить. У меня в «Реале» большая ответственность. Но когда я прихожу домой, я переключаюсь. Я знаю, что многие тренеры не могут прекратить думать о работе, но я могу. Я прихожу домой и провожу время с женой или детьми, мы смотрим телевизор или ужинаем. Я отключаю себя от работы. Это очень важно.

Я хочу показать, что я хороший тренер и в той ситуации, когда все идет не так хорошо. Сложности меня не пугают, я к ним готов. Люди могут думать, что мне все легко дается, что я делаю это инстинктивно, но они ошибаются. Игрок я или тренер – я всегда усердно тружусь», - отметил наставник «Реала».


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