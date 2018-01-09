Гвардиола твердо решил подписать Фреда на подмену Фернандиньо. Футбол

"Манчестер Сити" уже приступил к работе по трансферу футболиста "Шахтера" Фреда. Об этом информирует Manchester Evening News.

Фред произвел большое впечатление на Хосепа Гвардиолу по итогам двух матчей "Шахтера" с "Сити" в Лиге чемпионов. Главный тренер англичан твердо решил подписать бразильца - если не этой зимой, то грядущим летом.

Возможная сумма трансфера оценивается примерно в 34 миллиона евро. Предполагается, что Фред заменит в команде Яя Туре, у которого истекает контракт. Кроме того, бразилец будет подменять Фернандиньо. Экс-"горняк" вскоре должен заключить новый контракт, но в мае ему исполнится 33 года, так что Гвардиоле нужен еще один игрок на эту позицию.

Фред вряд ли перейдет в "Манчестер Сити" этой зимой, потому что уже заигран в Лиге чемпионов. Но английский клуб ведет переговоры уже сейчас, чтобы опередить других конкурентов в борьбе за футболиста "Шахтера".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. ФутболВальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. Футбол
Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоровУкраинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
Клопп: Смогли переломить ход встречи. ФутболКлопп: Смогли переломить ход встречи. Футбол
В обновленном рейтинге ФИДЕ Анна и Мария Музычук – на третьей и седьмой позицияхВ обновленном рейтинге ФИДЕ Анна и Мария Музычук – на третьей и седьмой позициях
Хайнкес: Бавария выполнила трансферную задачу на зимуХайнкес: Бавария выполнила трансферную задачу на зиму
Блок рекламы


Похожие новости
Лапицкий: Рух ведет переговоры с известным украинским футболистомЛапицкий: Рух ведет переговоры с известным украинским футболистом
Акулинин: Как отработаешь на сборах, так и проведешь сезон. ФутболАкулинин: Как отработаешь на сборах, так и проведешь сезон. Футбол
Лука Модрич перечислил миллион евро в испанскую казну. ФутболЛука Модрич перечислил миллион евро в испанскую казну. Футбол
Денис Олейник: Слухи о Рухе не соответствуют действительности. ФутболДенис Олейник: Слухи о Рухе не соответствуют действительности. Футбол
Мбокани ждет нового контракта от Динамо. ФутболМбокани ждет нового контракта от Динамо. Футбол
Ноттингем Форест поведет Каранка. ФутболНоттингем Форест поведет Каранка. Футбол
В Саудовской Аравии женщины впервые попадут на футболВ Саудовской Аравии женщины впервые попадут на футбол
Владислав Ващук: самогон с тех пор не пью. ФутболВладислав Ващук: самогон с тех пор не пью. Футбол
Стойлов полюбил Астану и весь Казахстан. ФутболСтойлов полюбил Астану и весь Казахстан. Футбол
Мохаммед Салах - лучший футболист АПЛ в декабре по версии PFAМохаммед Салах - лучший футболист АПЛ в декабре по версии PFA
Последние новости
Подгружаем последние новости