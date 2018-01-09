Гвардиола твердо решил подписать Фреда на подмену Фернандиньо. Футбол

"Манчестер Сити" уже приступил к работе по трансферу футболиста "Шахтера" Фреда. Об этом информирует Manchester Evening News.

Фред произвел большое впечатление на Хосепа Гвардиолу по итогам двух матчей "Шахтера" с "Сити" в Лиге чемпионов. Главный тренер англичан твердо решил подписать бразильца - если не этой зимой, то грядущим летом.

Возможная сумма трансфера оценивается примерно в 34 миллиона евро. Предполагается, что Фред заменит в команде Яя Туре, у которого истекает контракт. Кроме того, бразилец будет подменять Фернандиньо. Экс-"горняк" вскоре должен заключить новый контракт, но в мае ему исполнится 33 года, так что Гвардиоле нужен еще один игрок на эту позицию.

Фред вряд ли перейдет в "Манчестер Сити" этой зимой, потому что уже заигран в Лиге чемпионов. Но английский клуб ведет переговоры уже сейчас, чтобы опередить других конкурентов в борьбе за футболиста "Шахтера".