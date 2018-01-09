Филиппе Коутиньо попрощался с Ливерпулем

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, вчера официально перешедший в «Барселону», обратился с прощальным сообщением к английскому клубу и его фанатами.

«С тех пор как я перебрался в Ливерпуль, я и моя семья чувствовали себя очень комфортно, мы завели много новых друзей. Мы чувствовали великолепие клуба и его фанатов на поле и за его пределами, надеюсь, я тоже оставил приятные воспоминания у болельщиков «Ливерпуля».

Я знал, что «Ливерпуль» – великий клуб с потрясающей историей, но главное, что я открыл для себя – это уникальное сердце и душа этого места. У него есть своя индивидуальность и характер.

Я покинул «Ливерпуль», поскольку «Барселона» – моя мечта. «Ливерпуль» был мечтой, которую мне уже удалось реализовать. Я отдал клубу 5 лет своей жизни.

Надеюсь, фанаты примут мое решение. Я решил попробовать что-то новое, но это нисколько не уменьшает значимость клуба и поддержки болельщиков. Желаю Юргену Клоппу и всей команде только радости и успехов. Это прекрасная команда, с каждым днем они становятся все лучше и лучше.

Самая важная часть «Ливерпуля» – его фанаты. Я не могу выразить всю благодарность за вашу поддержку, где бы я ни был, «Ливерпуль» навсегда будет в моем сердце. You’ll Never Walk Alone», – написал Коутиньо в своем Инстаграме .


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