МОК продлил срок регистрации для спортсменов из КНДР на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение продлить срок регистрации для спортсменов из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение организации.

"Что касается участия спортсменов КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, то МОК обсуждал это с обеими сторонами в течение длительного времени. Мы сохраняем дверь открытой, продлевая срок регистрации, а также поддержим северокорейских спортсменов в процессе квалификации", - заявили в МОК.

Пока в комитете не сообщили о точной дате, до которой атлеты из КНДР могут подать заявки.

Во многом такое решение было принято благодаря тому, что во вторник в приграничном городе Пханмунджоме состоятся переговоры между Южной Кореей и КНДР , и одной из главных тем станет предположительное участие северокорейских атлетов на Играх в Пхенчхане.

До настоящего времени северокорейцы завоевали лишь одну путевку на Игры. Фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким получили право выступить на олимпийском турнире в соревнованиях спортивных пар.

Напомним, что ранее в новогоднем обращении к населению лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что собирается направить олимпийскую сборную страны в Пхенчхан. При положительной реакции со стороны страны-хозяйки Олимпиады и МОК возникли трудности с участием северокорейских спортсменов. Из-за продолжительных напряженных отношений между двумя странами КНДР не подала заявку на участие сборной в главном спортивном событии четырехлетия в оговоренные строки. Таким образом, формально северокорейская команда не имеет права выступить в Пхенчхане. Однако решение МОК о продлении срока регистрации дает право КНДР направить своих спортсменов на Игры-2018. После новогоднего обращения Ким Чен Ына страны очень быстро договорились о первом раунде переговоров, и уже 3 января провели телефонный разговор по восстановленной "горячей линии" связи. Такое произошло впервые за два года. Таким образом, итог переговоров в Пханмунджоме даст ответ на вопрос об участии КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане.