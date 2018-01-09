МОК продлил срок регистрации для спортсменов из КНДР на Олимпиаду-2018

МОК продлил срок регистрации для спортсменов из КНДР на Олимпиаду-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение продлить срок регистрации для спортсменов из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение организации.

"Что касается участия спортсменов КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, то МОК обсуждал это с обеими сторонами в течение длительного времени. Мы сохраняем дверь открытой, продлевая срок регистрации, а также поддержим северокорейских спортсменов в процессе квалификации", - заявили в МОК.

Пока в комитете не сообщили о точной дате, до которой атлеты из КНДР могут подать заявки.

Во многом такое решение было принято благодаря тому, что во вторник в приграничном городе Пханмунджоме состоятся переговоры между Южной Кореей и КНДР, и одной из главных тем станет предположительное участие северокорейских атлетов на Играх в Пхенчхане.

До настоящего времени северокорейцы завоевали лишь одну путевку на Игры. Фигуристы Тхэ Ок Ем и Чу Сик Ким получили право выступить на олимпийском турнире в соревнованиях спортивных пар.

Напомним, что ранее в новогоднем обращении к населению лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что собирается направить олимпийскую сборную страны в Пхенчхан. При положительной реакции со стороны страны-хозяйки Олимпиады и МОК возникли трудности с участием северокорейских спортсменов. Из-за продолжительных напряженных отношений между двумя странами КНДР не подала заявку на участие сборной в главном спортивном событии четырехлетия в оговоренные строки. Таким образом, формально северокорейская команда не имеет права выступить в Пхенчхане. Однако решение МОК о продлении срока регистрации дает право КНДР направить своих спортсменов на Игры-2018. После новогоднего обращения Ким Чен Ына страны очень быстро договорились о первом раунде переговоров, и уже 3 января провели телефонный разговор по восстановленной "горячей линии" связи. Такое произошло впервые за два года. Таким образом, итог переговоров в Пханмунджоме даст ответ на вопрос об участии КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане.

Также напомним, что КНДР участвовала в семи из последних 13 зимних Олимпиад, при этом ее спортсмены завоевали лишь две медали. В то же время в летних видах спорта у северокорейцев дела обстоят гораздо лучше. Представители КНДР приняли участие в десяти Олимпиадах и завоевали 54 медали, среди которых 16 золотых.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. ФутболВальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. Футбол
Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоровУкраинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
Клопп: Смогли переломить ход встречи. ФутболКлопп: Смогли переломить ход встречи. Футбол
В обновленном рейтинге ФИДЕ Анна и Мария Музычук – на третьей и седьмой позицияхВ обновленном рейтинге ФИДЕ Анна и Мария Музычук – на третьей и седьмой позициях
Хайнкес: Бавария выполнила трансферную задачу на зимуХайнкес: Бавария выполнила трансферную задачу на зиму
Блок рекламы


Похожие новости
Спортсменов КНДР хотят поселить на корабле во время Олимпиады-2018Спортсменов КНДР хотят поселить на корабле во время Олимпиады-2018
В Египте 28 футбольных фанатов приговорили к тюремным срокамВ Египте 28 футбольных фанатов приговорили к тюремным срокам
Семь спортсменов попали в ТОП-100 самых влиятельных украинцев 2017 года – «Фокус»Семь спортсменов попали в ТОП-100 самых влиятельных украинцев 2017 года – «Фокус»
Ассоциация спортивных журналистов объявила топ-10 спортсменов УкраиныАссоциация спортивных журналистов объявила топ-10 спортсменов Украины
99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь
МОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допингаМОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допинга
ФФУ продлила контракт с Сергеем Поповым. ФутболФФУ продлила контракт с Сергеем Поповым. Футбол
МОК пожизненно дисквалифицировал еще 11 роSSийских спортсменовМОК пожизненно дисквалифицировал еще 11 роSSийских спортсменов
Официально: Министерство молодёжи и спорта и Фонд соцстраха инициировали страхования спортсменов от травмОфициально: Министерство молодёжи и спорта и Фонд соцстраха инициировали страхования спортсменов от травм
Официально: Международный паралимпийский комитет продлил отстранение РоSSии в организацииОфициально: Международный паралимпийский комитет продлил отстранение РоSSии в организации
Последние новости
Подгружаем последние новости