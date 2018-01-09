Акулинин: Как отработаешь на сборах, так и проведешь сезон. Футбол

Нападающий «Карпат» Леонид Акулинин рассказал об отпуске и подготовке к второй половине сезона УПЛ.

- Я хорошо отдохнул и хорошо провел время. Прошло две недели отдыха, и я начал работать, ведь в течение долгого периода времени был без футбола. И вообще не могу долго отдыхать. Выходные проходят активно. Собирались с ребятами и играли в футбол на небольшом синтетическом поле.

- Среди участников матча были львовяне?
- Да, в частности, Амбросий Чачуа. Также экс-игрок «Карпат» Евгений Бохашвили, а еще воспитанник львовского футбола Михаил Шишко, который сейчас в Литве играет. Также был львовянин Тарас Качараба с кропивницкой «Зирки». Словом, много футбольных людей.

- В отпуске находился на связи с партнерами?
- Мы часто созванивались и общались. Совсем скоро начинается сбор, поэтому увидимся и будем готовиться к сезону. Я заскучал и по футболу, и по одноклубникам. Нас ожидает трудный этап - сборы. Нужно настраиваться и серьезно готовиться к сезону.

- Летние сборы ты с «Карпатами» не проходил, ведь присоединился к «львам» посреди сезона.
- Мы будем закладывать фундамент в Турции, это очень важно. Как отработаешь на сборах, так и проведешь сезон, думаю, можно и так сказать. Настрой у меня серьезный. Ожидаю хорошей работы.

- Во Львове ты провел несколько месяцев и уже можешь делать определенные выводы. Насколько удачным для тебя карпатовский этап карьеры?
- Я доволен всем, что связано с «Карпатами». Однако чувствую, что могу дать больше этому клубу. Работать на своем максимуме, чтобы добавлять в игре и помогать команде. Хочу выходить на более высокий уровень и доказывать это в каждом матче.


Terrikon со ссылкой на ФК "Карпаты"


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