РоSSиянин признался в подрыве автобуса Боруссии

В Германии состоялось второе заседание суда по делу о подрыве автобуса дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года, на котором подозреваемый Сергей В. частично признал свою вину. Адвокат Карл Хейденрайх заявил о том, что его подзащитный не собирался наносить ущерб людям, а лишь хотел спровоцировать вылет команды из Лиги чемпионов, чтобы акции клуба временно обесценились и он смог бы на этом заработать.

Напомним, что взрывы около автобуса «Боруссии» раздались 11 апреля прошлого года, когда команда должна была сыграть с «Монако» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:3). В результате взрывов игра была перенесена на день, а защитник дортмундцев Марк Бартра получил травмы и был прооперирован на правой руке и запястье.

По версии следствия, подозреваемый при помощи дистанционного управления взорвал три бомбы, находясь в отеле L’Arriv?e, где располагалась «Боруссия» и откуда команда выехала на матч с «Монако». Сергей В. планировал заработать миллионы на колебании курса акций - прямо из отеля он приобрел 15 000 опционных сертификатов «Боруссии» за 78 000 евро. Взрывы произошли на несколько секунд позже, чем рассчитывал злоумышленник.