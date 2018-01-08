Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров

Марта Костюк - на 13-1 позиции.

Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров

Украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров после выхода на прошлой неделе в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене. На данный момент 17-летняя украинка идет на 177-м месте в классификации WTA, передает XSport.

На пять позиций ниже расположилась американка Аманда Анисимова, которая лидировала до этой недели.

В первой двадцатке также находится еще одна украинка - Марта Костюк (№13). В общем рейтинге она 521-я.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина после победы на турнире в Брисбене на прошлой неделе вернула себе статус четвертой ракетки мира.


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