Украинская теннисистка Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
Марта Костюк - на 13-1 позиции.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров после выхода на прошлой неделе в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене. На данный момент 17-летняя украинка идет на 177-м месте в классификации WTA, передает XSport.
На пять позиций ниже расположилась американка Аманда Анисимова, которая лидировала до этой недели.
В первой двадцатке также находится еще одна украинка - Марта Костюк (№13). В общем рейтинге она 521-я.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина после победы на турнире в Брисбене на прошлой неделе вернула себе статус четвертой ракетки мира.
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