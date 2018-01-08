В Саудовской Аравии женщины впервые попадут на футбол
В ближневосточной монархии историческое событие - "слабый пол" впервые допустят на футбольные стадионы. Об этом сообщают информационные агенства.
Произойдет это в конце текущей недели - в ближайшую пятницу вступает в силу изданный в октябре указ о снятии запрета на допуск женщин на футбольные стадионы в качестве зрителей. Отмечается, что для женщин будут открыты специальные сектора на стадионах.
Ранее, напомним, сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд решил выплатить щедрое вознаграждение в более чем 1,3 миллиона долларов всем игрокам национальной команды за выход на чемпионат мира 2018 года.
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