В Саудовской Аравии женщины впервые попадут на футбол

В ближневосточной монархии историческое событие - "слабый пол" впервые допустят на футбольные стадионы. Об этом сообщают информационные агенства.

Произойдет это в конце текущей недели - в ближайшую пятницу вступает в силу изданный в октябре указ о снятии запрета на допуск женщин на футбольные стадионы в качестве зрителей. Отмечается, что для женщин будут открыты специальные сектора на стадионах.

Ранее, напомним, сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд решил выплатить щедрое вознаграждение в более чем 1,3 миллиона долларов всем игрокам национальной команды за выход на чемпионат мира 2018 года.