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2018-01-08
Усик: Мой бой мечты - поединок с Джошуа
Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик в интервью PSB SPORTS заявил, что боем его мечты является поединок с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа:
"Мой бой мечты? (Поединок с) Джошуа. Что я думаю о нем, как о бойце? Олимпийский чемпион, чемпион мира в трех версиях. Это хороший, сильный, большой парень", - сказал Александр Усик.
Terrikon со ссылкой на Boxing News
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