Стойлов полюбил Астану и весь Казахстан. Футбол

Футбольный клуб из Казахстана на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Станимиром Стойловым.

"Я с самого начала не скрывал, что моим приоритетом была и остается работа в "Астане". Мы многого добились вместе за прошедшие годы, мне очень полюбились наши болельщики, город и весь Казахстан, ставший моей второй Родиной, и я надеюсь, что мы сможем постоять за честь нашего клуба в матчах со "Спортингом", - заявил Стойлов после продления соглашения.

Напомним, что "Астана" в 2017 году выиграла чемпионат Казахстана и стала первой командой из этой страны, которая сумела пробиться в весеннюю часть еврокубков.