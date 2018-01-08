Руководителя фан-клуба «Шахтер» избили у собственного дома

Руководитель фан-клуба донецкой футбольной команды «Шахтер» в Киеве и Виннице Юрий Бортник был избит неизвестными у дверей его подъезда.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, но после запись удалил.

«Разбили голову. Ждали у подъезда. Наверное, все было спланировано. Твари, уничтожу по одному, всех», - написал Бортник.

В каком городе произошло избиение - не уточняется. Известно, что Бортник живет в Виннице.

Напомним, в Житомире в ночь на 4 января жестоко избили студентку Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. Девушка попала в реанимацию.