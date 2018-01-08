Руководителя фан-клуба «Шахтер» избили у собственного дома
Руководитель фан-клуба донецкой футбольной команды «Шахтер» в Киеве и Виннице Юрий Бортник был избит неизвестными у дверей его подъезда.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, но после запись удалил.
«Разбили голову. Ждали у подъезда. Наверное, все было спланировано. Твари, уничтожу по одному, всех», - написал Бортник.
В каком городе произошло избиение - не уточняется. Известно, что Бортник живет в Виннице.
Напомним, в Житомире в ночь на 4 января жестоко избили студентку Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. Девушка попала в реанимацию.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
08.01.2018 13:03