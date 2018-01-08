Дулуб отказал пяти клубам ради БАТЭ

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб рассказал, что у него на руках было пять выгодных с финансовой точки зрения предложений, но он выбрал борисовский клуб.

У меня было 5 предложений, но всем сказал "спасибо" тогда, когда поступило предложение из Борисова. Причем с финансовой точки зрения были предложения и выгоднее.