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2018-01-08
Дулуб отказал пяти клубам ради БАТЭ
Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб рассказал, что у него на руках было пять выгодных с финансовой точки зрения предложений, но он выбрал борисовский клуб.
У меня было 5 предложений, но всем сказал "спасибо" тогда, когда поступило предложение из Борисова. Причем с финансовой точки зрения были предложения и выгоднее.
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