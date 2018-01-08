Жена Аршавина называла себя в самолете майором ФСБ
В субботу 6 января с рейса Москва - Алматы была снята пассажирка бизнес-класса Алиса Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна.
"Пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж", - говорится в сообщении перевозчика. Отмечается, что "Аэрофлот" располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки.
Напомним, что в ноябре полузащитник ФК "Кайрат" Андрей Аршавин продлил контракт с клубом еще на год.
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