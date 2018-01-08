Мохаммед Салах - лучший футболист АПЛ в декабре по версии PFA
Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в декабре по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).
В голосовании египетский хавбек набрал 50% голосов респондентов. Напомним, что в прошлом месяце Мохаммед провёл в чемпионате Англии семь матчей, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.
Также на награду претендовали Филиппе Коутинью, Кевин Де Брюйне, Гарри Кейн, Никлас Отаменди и Джордан Пикфорд.
Добавим, что ранее Салах был признан лучшим игроком 2017 года среди африканских футболистов.
Mo Salah, December’s #PFAAwards Player of the Month ????
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