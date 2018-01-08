Луи ван Галь: Манчестер Юнайтед ужасно обошелся со мной. Футбол
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь вспомнил, как покидал английский клуб в 2016-м году.
«Считаю, что «Манчестер Юнайтед» обошёлся со мной в ужасной и предательской манере. После ухода из клуба у меня было много предложений. Сборная Бельгии хотела меня назначить главным тренером команды. Однако я целый год не мог возглавить другую команду из-за условий «Юнайтед» по части выплаты мне компенсации за расторжение договора.
Таким образом, я упустил возможность поработать со сборной Бельгии, несмотря на то что это был бы очень интересный вызов. Чувствовал себя сильно обиженным за упущенную возможность. Это было глупо с точки зрения спортивных соображений. В то время думал, как отомстить «МЮ» и заставить выплатить мне полную компенсацию.
Сравнить уход из «МЮ» с уходом из «Барселоны»? То, как тогда президент каталонцев Хосеп Луис Нуньес вёл себя в отношении меня, было невероятным. Не все люди в футбольном мире являются фальшивыми», — цитирует ван Гала The Sun.
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