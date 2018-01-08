Почеттино: Клубам сложно удерживать в своих составах топ-футболистов

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил ситуацию на трансферном рынке после трансфера Фелиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 160 миллионов евро.

«Думаю, переход Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» является ярким примером того, как устроен бизнес в футболе. Клубам сложно удерживать в своих составах лучших игроков.

«Ливерпуль» исторически является одним из лучших клубов мира, но, когда такие игроки, как Коутиньо, хотят уйти, сложно этому помешать. Так же было и с Роналду в «Манчестер Юнайтед», с Зиданом в «Ювентусе», с Фигу в «Барселоне». Много таких примеров. Вот почему важно заботиться о своих игроках и уметь предчувствовать подобное.

Важно работать с человеческой стороной игроков, пытаться создать такой проект, в котором футболист чувствовал бы себя комфортно. Однако сегодня, когда игрок принял решение об уходе, так оно и происходит. Если какой-то клуб платит такие деньги, как «Барселона» за Коутиньо, как можно это остановить?», — цитирует Почеттино Sky Sports.