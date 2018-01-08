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"Арсенал" потерпел фиаско впервые за 100 лет "Арсенал", уступивший "Ноттингем Форест" (2:4) в 1/32 финала Кубка Англии, впервые за сто лет пропустил четыре гола от команды, выступающей в более низком дивизионе. Фото: arsenal.com В последний раз "Халл Сити" обыграл "канониров" (4:1). Данная встреча состоялась 16 января 1908 года. Напомним, что "Арсенал" трижды побеждал в Кубке Англии в последних четырех розыгрышах. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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