"Арсенал" потерпел фиаско впервые за 100 лет

"Арсенал", уступивший "Ноттингем Форест" (2:4) в 1/32 финала Кубка Англии, впервые за сто лет пропустил четыре гола от команды, выступающей в более низком дивизионе.
Фото "Арсенал" потерпел фиаско впервые за 100 лет
Фото: arsenal.com
 
В последний раз "Халл Сити" обыграл "канониров" (4:1).
 
Данная встреча состоялась 16 января 1908 года.
 
Напомним, что "Арсенал" трижды побеждал в Кубке Англии в последних четырех розыгрышах.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Источник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и ГризманнаИсточник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и Гризманна
Томас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрокаТомас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрока
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
СМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. ФутболСМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
"Арсенал" впервые за 100 лет пропустил 4 гола в Кубке Англии от команды, играющей не в премьер-лиге"Арсенал" впервые за 100 лет пропустил 4 гола в Кубке Англии от команды, играющей не в премьер-лиге
Серия А: "Беневенто" потерпел 16-е поражение в сезонеСерия А: "Беневенто" потерпел 16-е поражение в сезоне
Сборная Украины: Это фиаско, ребята (ВИДЕО)  Сборная Украины: Это фиаско, ребята (ВИДЕО)  
Сваток: впервые в истории можем выйти в плей-офф еврокубкаСваток: впервые в истории можем выйти в плей-офф еврокубка
МХК Динамо впервые в истории обыгрывает Белый БарсМХК Динамо впервые в истории обыгрывает Белый Барс
Юлия Джима: Впервые за два года не промахнулась в индивидуальной гонкеЮлия Джима: Впервые за два года не промахнулась в индивидуальной гонке
Аспиликуэта впервые в запасе с декабря 2015 годаАспиликуэта впервые в запасе с декабря 2015 года
"Беневенто" потерпел 14-е поражение подряд в чемпионате Италии"Беневенто" потерпел 14-е поражение подряд в чемпионате Италии
Монтелла: Я потерпел неудачуМонтелла: Я потерпел неудачу
Украинка Белодед впервые в карьере выиграла Гран-при по дзюдоУкраинка Белодед впервые в карьере выиграла Гран-при по дзюдо
Последние новости
Подгружаем последние новости