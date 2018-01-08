Альба: Надеюсь, Барселона сможет еще увеличить отрыв от Реала. Футбол

Защитник «Барселоны» Хорди Альба - о домашней победы над «Леванте» (3:0) и переходе из «Ливерпуля» бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

«Получился отличный матч. Надеюсь, «Барселона» сможет ещё увеличить отрыв от «Реала» в турнирной таблице. Сегодня мы сыграли на великолепном уровне. Хотелось бы продолжить побеждать в матчах чемпионата Испании до самого конца сезона. Отрыв от «Реала» в турнирной таблице – это важно, но есть команды, которые находятся выше мадридцев, так что в чемпионской гонке ещё ничего не решено.

Переход Коутиньо? Не хочу вникать в детали трансфера Филиппе из «Ливерпуля» в «Барселону». Стоимость игроков на трансферном рынке возросла. Коутиньо является великолепным футболистом, который подходит стилю игры «Барселоны». Надеюсь, его переход обрадует болельщиков и поможет нашей команде. Сейчас у нас и так всё хорошо, но с приобретениями команда станет ещё сильнее. Слышал о Коутиньо как о личности самое хорошее, что является важным для нашей команды. Доволен его приходом. Не знаю, на какой позиции он будет выступать, но он даст многое нашей команде, в том числе при игре в обороне», — цитирует Альбу Sport.es.


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