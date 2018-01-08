Конте: В последнее время Моуринью страдает от амнезии. Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в очередной раз высказался о тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

- Моуринью связал вас с договорными матчами.

- Я думаю, прежде чем говорить, нужно очень хорошо разобраться в том, что произошло. Но такой уж он человек, таков уж Моуринью.

- Вы сказали, что он был мелким человечком и в прошлом.

- История говорит за каждого из нас. В последнее время он страдает от амнезии. Каждый из нас рискует столкнуться с этим, когда мы становимся старше. Это угрожает и вам, и мне. Моуринью нужно быть внимательнее.

Я помню очень глупый пример, касающийся Раньери. Он оскорбил Клаудио из-за его английского языка, а потом, когда Раньери уволили из «Лестера», надел футболку в его поддержку. Он фальшивка.

Мы относимся к человеку или хорошо, или плохо, но не меняем мнения о нем лишь для того, чтобы вызывать симпатию. Ты сражаешься с человеком, пытаешься ему навредить, а затем, через два года, пытаешься помочь ему, потому что, возможно, это выгодно тебе, твоему имиджу.

- 25 февраля у вас матч против «МЮ» на «Олд Траффорд».

- У нас будет возможность встретиться лицом к лицу. Я готов. Не знаю, готов ли он.