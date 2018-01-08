Павелко: Болельщикам сборной Украины нужно запастись терпением. Футбол

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко - о непопадание сборной Украины на ЧМ-2018 и ожиданиях от национальной команды в будущем.

«Наша сборная попала в очень сложную и равную группу в отборе на ЧМ-2018. Мы до последнего имели шансы на выход, но в конце немножко чего-то не хватило.

Судя по нескольким матчам, мы начинаем видеть стиль новой сборной Украины. Была прекрасная игра в Харькове против Турции, где мы ощутили гордость за свою команду.

Болельщикам нужно запастись терпением, а национальной команде в следующем году подготовиться к Лиге наций, чтобы успешно выступить сначала в этом турнире, а потом и в отборе к Евро-2020. Хочется не просто увидеть красивую игру в нескольких матчах, а стиль команды и, конечно же, результат», – сказал Павелко в интервью «Спорт Днепропетровской области».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Источник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и ГризманнаИсточник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и Гризманна
Томас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрокаТомас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрока
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
СМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. ФутболСМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Стойлов полюбил Астану и весь Казахстан. ФутболСтойлов полюбил Астану и весь Казахстан. Футбол
Мохаммед Салах - лучший футболист АПЛ в декабре по версии PFAМохаммед Салах - лучший футболист АПЛ в декабре по версии PFA
Луи ван Галь: Манчестер Юнайтед ужасно обошелся со мной. ФутболЛуи ван Галь: Манчестер Юнайтед ужасно обошелся со мной. Футбол
Пер Мертезакер: Мы хотели выиграть Кубок Англии. ФутболПер Мертезакер: Мы хотели выиграть Кубок Англии. Футбол
Почеттино: Клубам сложно удерживать в своих составах топ-футболистовПочеттино: Клубам сложно удерживать в своих составах топ-футболистов
Альба: Надеюсь, Барселона сможет еще увеличить отрыв от Реала. ФутболАльба: Надеюсь, Барселона сможет еще увеличить отрыв от Реала. Футбол
Горетцка примет решение о своем будущем не позднее 31 января. ФутболГоретцка примет решение о своем будущем не позднее 31 января. Футбол
Конте: В последнее время Моуринью страдает от амнезии. ФутболКонте: В последнее время Моуринью страдает от амнезии. Футбол
Агент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. ФутболАгент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. Футбол
Клопп: Понятно, что фанаты будут расстроены из-за ухода такого игрока. ФутболКлопп: Понятно, что фанаты будут расстроены из-за ухода такого игрока. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости