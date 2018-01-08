Павелко: Болельщикам сборной Украины нужно запастись терпением. Футбол

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко - о непопадание сборной Украины на ЧМ-2018 и ожиданиях от национальной команды в будущем.

«Наша сборная попала в очень сложную и равную группу в отборе на ЧМ-2018. Мы до последнего имели шансы на выход, но в конце немножко чего-то не хватило.

Судя по нескольким матчам, мы начинаем видеть стиль новой сборной Украины. Была прекрасная игра в Харькове против Турции, где мы ощутили гордость за свою команду.

Болельщикам нужно запастись терпением, а национальной команде в следующем году подготовиться к Лиге наций, чтобы успешно выступить сначала в этом турнире, а потом и в отборе к Евро-2020. Хочется не просто увидеть красивую игру в нескольких матчах, а стиль команды и, конечно же, результат», – сказал Павелко в интервью «Спорт Днепропетровской области».