Агент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. Футбол
Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца, который перешёл в «Шальке» на правах аренды до конца сезона, рассчитывает вернутся в туринский клуб и стать основным игроком команды.
«Марко стал умнее и сильнее, чем раньше, потому что тренировался с отличными игроками и хорошо подготовленным тренером Аллегри, - рассказал агент футболиста Марко Налетилич. - Его цель — играть и помочь своему новому тренеру достичь Лиги чемпионов. Его идея — вернуться в «Ювентус» игроком основы, потому что другой такой сезон, как этот, для него не является вариантом.
Чтобы попасть на чемпионат мира, он решил уйти в аренду, поэтому мы попросили «Ювентус» о такой возможности, это была идея игрока, а не клуба. Генеральный директор и спортивный директор туринцев выслушали нас, сделали выбор и настаивали на аренде без оговорки о выкупе».
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