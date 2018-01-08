Агент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. Футбол

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца, который перешёл в «Шальке» на правах аренды до конца сезона, рассчитывает вернутся в туринский клуб и стать основным игроком команды.

«Марко стал умнее и сильнее, чем раньше, потому что тренировался с отличными игроками и хорошо подготовленным тренером Аллегри, - рассказал агент футболиста Марко Налетилич. - Его цель — играть и помочь своему новому тренеру достичь Лиги чемпионов. Его идея — вернуться в «Ювентус» игроком основы, потому что другой такой сезон, как этот, для него не является вариантом.

Чтобы попасть на чемпионат мира, он решил уйти в аренду, поэтому мы попросили «Ювентус» о такой возможности, это была идея игрока, а не клуба. Генеральный директор и спортивный директор туринцев выслушали нас, сделали выбор и настаивали на аренде без оговорки о выкупе».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Источник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и ГризманнаИсточник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и Гризманна
Томас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрокаТомас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрока
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
СМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. ФутболСМИ: Леон Горетцка продолжит карьеру в Баварии. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Стойлов полюбил Астану и весь Казахстан. ФутболСтойлов полюбил Астану и весь Казахстан. Футбол
Мохаммед Салах - лучший футболист АПЛ в декабре по версии PFAМохаммед Салах - лучший футболист АПЛ в декабре по версии PFA
Луи ван Галь: Манчестер Юнайтед ужасно обошелся со мной. ФутболЛуи ван Галь: Манчестер Юнайтед ужасно обошелся со мной. Футбол
Пер Мертезакер: Мы хотели выиграть Кубок Англии. ФутболПер Мертезакер: Мы хотели выиграть Кубок Англии. Футбол
Почеттино: Клубам сложно удерживать в своих составах топ-футболистовПочеттино: Клубам сложно удерживать в своих составах топ-футболистов
Альба: Надеюсь, Барселона сможет еще увеличить отрыв от Реала. ФутболАльба: Надеюсь, Барселона сможет еще увеличить отрыв от Реала. Футбол
Горетцка примет решение о своем будущем не позднее 31 января. ФутболГоретцка примет решение о своем будущем не позднее 31 января. Футбол
Конте: В последнее время Моуринью страдает от амнезии. ФутболКонте: В последнее время Моуринью страдает от амнезии. Футбол
Павелко: Болельщикам сборной Украины нужно запастись терпением. ФутболПавелко: Болельщикам сборной Украины нужно запастись терпением. Футбол
Клопп: Понятно, что фанаты будут расстроены из-за ухода такого игрока. ФутболКлопп: Понятно, что фанаты будут расстроены из-за ухода такого игрока. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости