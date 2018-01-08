Агент: Пьяца хочет вернуться в Ювентус игроком основы. Футбол

Нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца, который перешёл в «Шальке» на правах аренды до конца сезона, рассчитывает вернутся в туринский клуб и стать основным игроком команды.

«Марко стал умнее и сильнее, чем раньше, потому что тренировался с отличными игроками и хорошо подготовленным тренером Аллегри, - рассказал агент футболиста Марко Налетилич. - Его цель — играть и помочь своему новому тренеру достичь Лиги чемпионов. Его идея — вернуться в «Ювентус» игроком основы, потому что другой такой сезон, как этот, для него не является вариантом.

Чтобы попасть на чемпионат мира, он решил уйти в аренду, поэтому мы попросили «Ювентус» о такой возможности, это была идея игрока, а не клуба. Генеральный директор и спортивный директор туринцев выслушали нас, сделали выбор и настаивали на аренде без оговорки о выкупе».