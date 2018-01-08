Клопп: Понятно, что фанаты будут расстроены из-за ухода такого игрока. Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход полузащитника Филиппе Коутиньо из английской команды в «Барселону».

«С большой неохотой мы – как клуб и как команда – прощаемся с нашим хорошим другом, замечательным человеком и фантастическим игроком, которым является Коутиньо. Ни для кого не секрет, что он хотел перейти в «Барселону» еще с июля прошлого года, когда каталонский клуб обозначил свой интерес. Филиппе дал понять всем, что он хочет, чтобы этот трансфер состоялся.

Несмотря на это нам удалось сохранить его в клубе после летнего трансферного окна. Мы надеялись, что нам удастся убедить его остаться в команде и быть частью того проекта, который мы строим. Я могу сказать болельщикам, что клуб сделал все возможное, чтобы сохранить игрока, но он решил, что его будущее в Барселоне. Это его мечта. Сейчас я уверен, что мы не могли бы изменить его мнение по поводу трансфера.

Все это время Коутиньо был предан команде и показывал отличный футбол, помогал нам побеждать. Он каждый день тренировался на базе клуба после закрытия летнего трансферного окна, хотя и не смог убедить отпустить его в «Барселону». Он настоящий профессионал.

Понятно, что болельщики будут расстроены из-за ухода такого игрока. Такое всегда происходит, когда приходится прощаться с особенными футболистами. Хоть это и сложно принять, но это часть футбола и жизни – у людей есть свои собственные цели и мечты.

Я полностью уверен в уровне таланта нашей команды и еще больше верю, что с владельцами клуба мы сделаем правильные инвестиции в усиление состава после продажи Коутиньо, которые улучшат «Ливерпуль». Хоть мы и прощаемся с Филиппе, команда продолжает прогрессировать и развиваться, работает над тем, чтобы вернуть трофеи на «Энфилд», – цитирует Клоппа официальный сайт «красных».


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