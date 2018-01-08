Чеснаков: В новом году хотим продолжить радовать болельщиков своей игрой. Футбол
Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков прокомментировал начало подготовки ко второй части сезона.
«Нас ждет непростой период, тренировочные сборы, и мы должны добросовестно поработать. В отпуске успели набраться сил, поэтому никаких препятствий для реализации тренерских планов быть не может.
В новом году хотим продолжить радовать болельщиков своей игрой, а фундаментом для будущих побед как раз и будет наша кропотливая работа во время сборов», — цитирует Чеснакова официальный сайт полтавского клуба.
Напомним, что футболисты «Ворсклы» будут тренироваться в Полтаве до 11-го января, а затем возьмут курс на Анталию.
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