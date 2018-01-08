Зинедин Зидан: У меня нет объяснений случившемуся

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью с «Сельтой» (2:2) в матче 18-го тура испанской Примеры.

«Нам не хватило цельной игры на протяжении всего поединка. Мы очень хорошо провели первые 45 минут, чего не скажешь о вторых. Нужно тщательно проанализировать произошедшее. Мы слишком часто ошибались. Несколько раз теряли мяч, чего обычно не случается, и это произошло в важные моменты. Нужно избегать таких ошибок и показывать более ровную игру. Я должен разобраться в этой проблеме, мне за это отвечать, и мы попытаемся это сделать.

«Сельта» прессинговала, а мы не играли должным образом. Мы должны увереннее распоряжаться голевыми моментами. Нужно играть хорошо не в одном-двух матчах, а в трех, в четырех и так далее. У нас это не получается.

Думаю, физически мы в порядке, мы проделали много беговой работы. Но дело не в этом. К примеру, второй гол мы пропустили после серии ошибок. Соперник воспрянул духом, а мы, наоборот, поникли. У меня нет объяснений случившемуся. Постараемся исправиться и обрести стабильность.

Сегодняшней игрой мы недовольны, но до конца сезона еще далеко. Завтра мы вернемся к работе и мы не собираемся говорить о победе в чемпионате. Будем работать день за днем, идти от матча к матчу, постараемся показать стабильную игру, но сходить с ума не будем.

Трансферы? Сейчас новички мне не нужны. Посмотрим, что случится до 31-го числа, но не сейчас. Почему? Потому что я доволен командой», – приводит слова Зидана Marca.