НБА: результаты матчей 8 января

Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Даллас" - "Нью-Йорк" - 96:100 (25:33, 27:23, 19:19, 25:25)
ДМ: Барнс - 25, Мэттьюз - 14
НН: Порзингис - 29, О’Куинн - 15+11 подборов

"Майами" - "Юта" - 103:102 (27:22, 22:25, 25:28, 29:27)
МХ: Драгич, Джонсон - по 16, Уайтсайд - 14+10 подборов, Ричардсон - 14
ЮД: Митчелл - 27, Худ - 17

"Финикс" - "Оклахома" - 114:100 (28:23, 34:30, 28:29, 14:18)
ФС: Букер - 26, Уоррен - 23, Лень - 2
ОС: Уэстбрук - 26+10 подборов +11 передач, Джордж - 19

"Портленд" - "Сан-Антонио" - 111:110 (27:27, 21:26, 32:27, 31:30)
ПТ: Маккалум - 25, Харклесс - 19
СА: Олдридж - 30+14 подборов, Жинобили - 26

"Лейкерс" - "Атланта" - 132:113 (29:27, 37:21, 30:32, 36:33)
ЛЛ: Ингрэм - 20, Кларксон - 18
АХ: Шредер - 27, Бэйзмур - 15


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