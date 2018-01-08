Новостей.COM ⇒ Спорт

НБА: результаты матчей 8 января Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Даллас" - "Нью-Йорк" - 96:100 (25:33, 27:23, 19:19, 25:25)

ДМ: Барнс - 25, Мэттьюз - 14

НН: Порзингис - 29, О’Куинн - 15+11 подборов "Майами" - "Юта" - 103:102 (27:22, 22:25, 25:28, 29:27)

МХ: Драгич, Джонсон - по 16, Уайтсайд - 14+10 подборов, Ричардсон - 14

ЮД: Митчелл - 27, Худ - 17 "Финикс" - "Оклахома" - 114:100 (28:23, 34:30, 28:29, 14:18)

ФС: Букер - 26, Уоррен - 23, Лень - 2

ОС: Уэстбрук - 26+10 подборов +11 передач, Джордж - 19 "Портленд" - "Сан-Антонио" - 111:110 (27:27, 21:26, 32:27, 31:30)

ПТ: Маккалум - 25, Харклесс - 19

СА: Олдридж - 30+14 подборов, Жинобили - 26 "Лейкерс" - "Атланта" - 132:113 (29:27, 37:21, 30:32, 36:33)

ЛЛ: Ингрэм - 20, Кларксон - 18

АХ: Шредер - 27, Бэйзмур - 15

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.