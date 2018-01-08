Вальверде: Коутиньо может многое дать Барселоне. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о победе в матче примеры над «Леванте» (3:0) и подписании Филиппе Коутиньо.

«Несмотря на то, что мы были фаворитами поединка, «Леванте» не проигрывал с сентября. Мы сыграли отлично в первом тайме, но во второй половине встречи все пошло по-другому.

Что касается выступления Дембеле, то он сегодня смотрелся хорошо. Однако мы надеемся, что он ещё больше улучшит свою игру.

Пока мы довольны тем, как всё складывается для нас в чемпионате Испании. Однако такому клубу, как «Барселона», необходимо продолжать побеждать

Трансфер Филиппе Коутиньо? Коутиньо может многое дать нашей команде. Он может и забивать голы, и ассистировать, и помогать при обороне. Это важный трансфер для «Барселоны». Мы надеемся, что он нам поможет, а сам Филиппе быстро адаптируется, поскольку хорошие футболисты всегда быстро осваиваются в новых командах», — цитирует Вальверде El Chiringuito TV.




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