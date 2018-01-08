Транслятор боя Кличко - Джошуа отправил счет одному из пользователей на 96 тысяч евро

Один из любителей бокса в Англии получил счет на 96 тысяч евро (85 тыс фунтов) за незаконную трансляцию апрельского боя Энтони Джошуа с Владимиром Кличко.

Об этом передает Корреспондент.

Сообщается, что 34-летний Фостер официально купил PPV-трансляцию с хит-поединка, но изображение с его телевизора было позже опубликовано на Facebook в виде потока видео, которую онлайн смотрели 4250 человек.

Фостер в суде объяснил, что это не он, а один из его коллег использовали его IPAD для осуществления трансляции, но при этом имя "пирата" не сообщил.

В конечном счете, Фостер и Sky Sports заключили соглашение, согласно которому британский болельщик обязался оплатить судебныеиздержки в размере 5 тысяч фунтов.

Напомним, ранее сообщалось, 29 апреля в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" состоялсямегабой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа. Сражение Кличко и Джошуа в Британии собрало больше миллиона платных трансляций. По этому показателю поединок уступает только двум боям Флойда Мейвезера..

Согласно данным Sky Sports, количество купленных трансляций боя Кличко – Джошуа в Британии превысило один миллион – это рекорд для Королевства и один из лучших показателей в истории бокса. Больше трансляций удавалось продать только Флойду Мейвезеру, чей бой с Мэнни Пакьяо купили 4,6 млн. человек, а последний поединок американца против Конора Макгрегора "за деньги" посмотрели около 5 миллионов зрителей.