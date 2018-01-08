"Арсенал" впервые за 100 лет пропустил 4 гола в Кубке Англии от команды, играющей не в премьер-лиге

"Арсенал", уступивший "Ноттингем Форест" (2:4) в 1/32 финала Кубка Англии, впервые за сто лет пропустил четыре гола от команды, выступающей в более низком дивизионе.

Фото: arsenal.com

В последний раз "Халл Сити" обыграл "канониров" (4:1). Данная встреча состоялась 16 января 1908 года.

Напомним, что "Арсенал" трижды побеждал в Кубке Англии в последних четырех розыгрышах.