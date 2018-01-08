Ник Кирьос выиграл турнир ATP в Брисбене
Австралийский теннисист Ник Кирьос стал победителем турнира ATP Brisbane International.
В финале австралиец, посеянный под 3 номером, уверенно справился с американцем Райаном Харрисоном: 6:4; 6:2.
Поединок продолжался 1 час 13 минут. На счету Кирьоса 17 эйсов и лишь 1 двойная ошибка.
Ник Кирьос впервые в карьере выиграл титул на домашнем турнире и стал первым австралийцев, выигравшим турнир в Брисбене, после того, как это сделал в 2014 году Ллейтон Хьюитт.
Это четвертый титул Ника в карьере, который позволит ему подняться на 17-ю строчку мировой классификации.
Напомним, что в четвертьфинале Кирьос обыграл украинца Александра Долгополова: 1:6; 6:3; 6:4.
Стоит добавить, что женский турнир в Брисбене завершился победой украинки Элины Свитолиной, которая в финале уверенно разобралась с белоруской Александрой Саснович.
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