Швеция выиграла мужскую эстафету в густом тумане Оберхофа

Мужская эстафетная гонка в Оберхофе надолго запомнится как ее участникам, так и зрителям. То и дело стюарды и представители оргкомитета общались с тренерами на предмет возможности продолжения гонки. Виной всему - погодные условия и густой туман.

Говоря о самом соревновательном аспекте, стоит отметить, что удачнее остальных стартовали бельгийцы. На стрельбе всем спортсменам было очень тяжело - из-за плохой видимости многие из них не могли попасть в мишень. РоSSияне, в лице Логинова, на одном из рубежей потратили аж 2 минуты 21 секунду на одну лишь стрельбу!

Отличный симбиоз скорости и невероятно меткой стрельбы показал бельгиец Лоран Клод, попавший в пять мишеней при шести выстрелах. Прима потратил 1 минуту и 55 секунд на четвертом огневом рубеже, что позволило Украине сохранить место в первой десятке.

На экваторе гонки немецкая сборная уже имела 10 кругов штрафа. Бельгийцы второй этап гонки завершили в ранге лидера. Семаков сменил Приму на третьем этапе. После пятой стрельбы итальянцы вышли в лидеры, благодаря 5 из 5 закрытым мишеням от Доминика Виндиша. А вот Семаков провел стрельбу неудачно, заработав два штрафных круга.

На шестой стрельбе Виндиш начал вести огонь одновременно со шведом Самуэльсоном. Насколько титанически уверенным выглядел итальянец, настолько же не уверенно работал скандинав. Виндиш снова выбил 5 из 5 и ушел в отрыв.

На последний круг в составе Норвегии с третьей позиции вошел титулованный Тарьей Бё. Ему удалось сохранить призовое место по итогам седьмой контрольной отметки. Норвежец проигрывал чуть более полутора минут лидеру - итальянцу Ченалу.

Решающий эпизод случился на последнем огневом рубеже. Швед Линдстрем удачно отработал это испытание и вырвался на первое место. Воспользоваться осечкой Ченала не смог Тарьей Бё, который также не очень удачно провел последнюю стрельбу.

К сожалению для украинцев, Дмитрий Пидручный не смог существенно изменить положение вещей. В итоге, Украина завоевала лишь 11-е место. За километр до финиша Дмитрий проигрывал 13 секунд словенцам, но сумел отыграть и еще одну позицию.

Биатлон. Кубок мира, 4-й этап.

Эстафета. Мужчины, 4х7,5 км

1. Швеция - 1:19:44.1 (1+9) 2. Италия +1:10.8 (2+11) 3. Норвегия +2:04.6 (3+14) 4. РоSSия +2:29.9 (3+16) 11. Украина +6:39.0 (9+19)




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Источник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и ГризманнаИсточник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и Гризманна
Томас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрокаТомас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрока
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Индзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очковИндзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очков
Блок рекламы


Похожие новости
Франция выиграла женскую эстафету в ОберхофеФранция выиграла женскую эстафету в Оберхофе
Элина Свитолина выиграла турнир WTA в БрисбенеЭлина Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене
Вита Семеренко выиграла бронзу в женской гонке преследования в ОберхофеВита Семеренко выиграла бронзу в женской гонке преследования в Оберхофе
МЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финалеМЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финале
Кузьмина выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в ОберхофеКузьмина выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Чернышева выиграла пятый одиночный титул в сезонеЧернышева выиграла пятый одиночный титул в сезоне
Украинская шахматистка выиграла серебро на международном турнире в ОАЭУкраинская шахматистка выиграла серебро на международном турнире в ОАЭ
Харлан выиграла "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в МексикеХарлан выиграла "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в Мексике
Вита Семеренко выиграла «бронзу» в спринте на третьем этапе КС-17/18 по биатлону во ФранцииВита Семеренко выиграла «бронзу» в спринте на третьем этапе КС-17/18 по биатлону во Франции
Биатлон: Норвегия выигрывает мужскую эстафетуБиатлон: Норвегия выигрывает мужскую эстафету
Последние новости
Подгружаем последние новости