Швеция выиграла мужскую эстафету в густом тумане Оберхофа

Мужская эстафетная гонка в Оберхофе надолго запомнится как ее участникам, так и зрителям. То и дело стюарды и представители оргкомитета общались с тренерами на предмет возможности продолжения гонки. Виной всему - погодные условия и густой туман.

Говоря о самом соревновательном аспекте, стоит отметить, что удачнее остальных стартовали бельгийцы. На стрельбе всем спортсменам было очень тяжело - из-за плохой видимости многие из них не могли попасть в мишень. РоSSияне, в лице Логинова, на одном из рубежей потратили аж 2 минуты 21 секунду на одну лишь стрельбу!

Отличный симбиоз скорости и невероятно меткой стрельбы показал бельгиец Лоран Клод, попавший в пять мишеней при шести выстрелах. Прима потратил 1 минуту и 55 секунд на четвертом огневом рубеже, что позволило Украине сохранить место в первой десятке.

На экваторе гонки немецкая сборная уже имела 10 кругов штрафа. Бельгийцы второй этап гонки завершили в ранге лидера. Семаков сменил Приму на третьем этапе. После пятой стрельбы итальянцы вышли в лидеры, благодаря 5 из 5 закрытым мишеням от Доминика Виндиша. А вот Семаков провел стрельбу неудачно, заработав два штрафных круга.

На шестой стрельбе Виндиш начал вести огонь одновременно со шведом Самуэльсоном. Насколько титанически уверенным выглядел итальянец, настолько же не уверенно работал скандинав. Виндиш снова выбил 5 из 5 и ушел в отрыв.

На последний круг в составе Норвегии с третьей позиции вошел титулованный Тарьей Бё. Ему удалось сохранить призовое место по итогам седьмой контрольной отметки. Норвежец проигрывал чуть более полутора минут лидеру - итальянцу Ченалу.

Решающий эпизод случился на последнем огневом рубеже. Швед Линдстрем удачно отработал это испытание и вырвался на первое место. Воспользоваться осечкой Ченала не смог Тарьей Бё, который также не очень удачно провел последнюю стрельбу.

К сожалению для украинцев, Дмитрий Пидручный не смог существенно изменить положение вещей. В итоге, Украина завоевала лишь 11-е место. За километр до финиша Дмитрий проигрывал 13 секунд словенцам, но сумел отыграть и еще одну позицию.

Биатлон. Кубок мира, 4-й этап.

Эстафета. Мужчины, 4х7,5 км

1. Швеция - 1:19:44.1 (1+9) 2. Италия +1:10.8 (2+11) 3. Норвегия +2:04.6 (3+14) 4. РоSSия +2:29.9 (3+16) 11. Украина +6:39.0 (9+19)