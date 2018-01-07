Коутиньо при переходе в «Барселону» получит 400 миллионов евро отступных
Футболист Филиппе Коутиньо переходит из ФК «Ливерпуль» в «Барселону». За это он получи т 400 млн евро отступных (клаусула).
Об этом сообщается на официальном веб-сайте «Барселоны», передает
Ранее сообщалось, что Филиппе подпишет контракт сроком на 5,5 лет.
Также известно, что сумма трансфера составила примерно 160 миллионов евро, что сделало бразильца самым дорогим игроком в истории каталонского клуба.
Ранее английский ФК "Ливерпуль" отклонил предложение "Барселоны" о покупке бразильского полузащитника Коутинью. "Ливерпуль", в амбициях которого борьба за чемпионский титул в Англии, не хочет продавать своего лидера. "Красные" отказались от второго предложения ФК "Барселона" стоимостью в 100 млн евро. Сообщается, что "Барселоне" ответили, что игрок не продается и на этом вопрос закрыт.
Отметим, такое понятие как клаусула пришло к нам из Испании. В контрактах футболистов прописывалась сумма отступных, при выплате которой, клуб, владеющий контрактом, не мог препятствовать уходу игрока. Сейчас эта практика получила распространение и в других странах. Как правило сумма, за которую клуб согласен отпустить футболиста, нарочно завышается в несколько раз. Во-первых, для того, чтоб не так легко было потерять своих лидеров. Во-вторых, на случай прогнозируемого прогрессафутболиста. В-третьих, для того, чтоб обезопасить себя и гарантированно получить достойную компенсацию, если трансфер осуществится. Но клаусула отнюдь не является 100% гарантией того, что клуб получит сумму отступных в полной мере. Так, скажем, если реальная цена футболиста 10 млн, а клаусула составляет 30, то, вероятнее всего, что клубу-владельцу придется идти на уступки.
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