Коутиньо при переходе в «Барселону» получит 400 миллионов евро отступных

Футболист Филиппе Коутиньо переходит из ФК «Ливерпуль» в «Барселону». За это он получи т 400 млн евро отступных (клаусула).

Об этом сообщается на официальном веб-сайте «Барселоны», передает Football.ua .

Ранее сообщалось, что Филиппе подпишет контракт сроком на 5,5 лет.

Также известно, что сумма трансфера составила примерно 160 миллионов евро, что сделало бразильца самым дорогим игроком в истории каталонского клуба.

Ранее английский ФК "Ливерпуль" отклонил предложение "Барселоны" о покупке бразильского полузащитника Коутинью. "Ливерпуль", в амбициях которого борьба за чемпионский титул в Англии, не хочет продавать своего лидера. "Красные" отказались от второго предложения ФК "Барселона" стоимостью в 100 млн евро. Сообщается, что "Барселоне" ответили, что игрок не продается и на этом вопрос закрыт.