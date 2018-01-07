Франция выиграла женскую эстафету в Оберхофе

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась женская эстафета. Украина в ней была представлена квартетом в лице Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной.

Меркушина неплохо выглядела, но не очень удачно провела стрельбу. После передачи эстафеты в борьбу вступила Юлия Джима. В это время итальянка Доротея Вирер вышла на первое место, а команде Франции пришлось пройти штрафной круг. После третьей стрельбы Джима вышла четвертой. Юлия обогнала и белоруску Писареву и шведку Магнуссон, приблизившись к лидировавшей Вирер.

На четвертой стрельбе француженка Шевалье стала одной из немногих, кто отстрелялся точно, Джима дважды промахнулась, но сумела избежать штрафного круга.

Перед второй передачей эстафеты лидировали итальянки, француженки отставали на 23 секунды. Немка Деннис Херрманн отыграла у украинки 28 секунд за два километра. Украина на данном этапе гонки была шестой, проигрывая лидеру 43.1 секунды.

На пятой стрельбе у вступившей в борьбу Виты Семеренко были проблемы, но она также избежала штрафного круга, хотя и опустилась с 5-го на 8-е место.

Пидгрушная вступила в борьбу и шла на шестом месте. Вопреки ожиданиям, побороться с Екатериной Юрловой Елене на последнем круге не удалось. В то же время, у Пидгрушной не было особых проблем со стрельбой, но в итоге, украинки финишировали пятыми, опередив итальянок, которых сильно подвела Николь Готье.

Сенсацией стало третье место шведской сборной. Из неприятных сюрпризов - крайне неудачное выступление сборной Беларуси.

Биатлон. Кубок мира, 4-й этап

Эстафета, 4х6 км. Женщины

1. Франция - 1:12:42.4 (1+5 0+5) 2. Германия +32.4 (0+7 2+6) 3. Швеция +48.2 (0+4 0+4) 4. РоSSия +1:04.7 (0+0 1+5) 5. Украина +1:15.8 (0+5 0+7)