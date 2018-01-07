Франция выиграла женскую эстафету в Оберхофе

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялась женская эстафета. Украина в ней была представлена квартетом в лице Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной.

Меркушина неплохо выглядела, но не очень удачно провела стрельбу. После передачи эстафеты в борьбу вступила Юлия Джима. В это время итальянка Доротея Вирер вышла на первое место, а команде Франции пришлось пройти штрафной круг. После третьей стрельбы Джима вышла четвертой. Юлия обогнала и белоруску Писареву и шведку Магнуссон, приблизившись к лидировавшей Вирер.

На четвертой стрельбе француженка Шевалье стала одной из немногих, кто отстрелялся точно, Джима дважды промахнулась, но сумела избежать штрафного круга.

Перед второй передачей эстафеты лидировали итальянки, француженки отставали на 23 секунды. Немка Деннис Херрманн отыграла у украинки 28 секунд за два километра. Украина на данном этапе гонки была шестой, проигрывая лидеру 43.1 секунды.

На пятой стрельбе у вступившей в борьбу Виты Семеренко были проблемы, но она также избежала штрафного круга, хотя и опустилась с 5-го на 8-е место.

Пидгрушная вступила в борьбу и шла на шестом месте. Вопреки ожиданиям, побороться с Екатериной Юрловой Елене на последнем круге не удалось. В то же время, у Пидгрушной не было особых проблем со стрельбой, но в итоге, украинки финишировали пятыми, опередив итальянок, которых сильно подвела Николь Готье.

Сенсацией стало третье место шведской сборной. Из неприятных сюрпризов - крайне неудачное выступление сборной Беларуси.

Биатлон. Кубок мира, 4-й этап

Эстафета, 4х6 км. Женщины

1. Франция - 1:12:42.4 (1+5 0+5) 2. Германия +32.4 (0+7 2+6) 3. Швеция +48.2 (0+4 0+4) 4. РоSSия +1:04.7 (0+0 1+5) 5. Украина +1:15.8 (0+5 0+7)




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Источник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и ГризманнаИсточник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и Гризманна
Томас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрокаТомас Вермален: Я разделался с репутацией хрустального игрока
В Мексике футболист убил судью из-за красной карточкиВ Мексике футболист убил судью из-за красной карточки
Индзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очковИндзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очков
Блок рекламы


Похожие новости
Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в ОберхофеМартен Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе
Элина Свитолина выиграла турнир WTA в БрисбенеЭлина Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене
Вита Семеренко выиграла бронзу в женской гонке преследования в ОберхофеВита Семеренко выиграла бронзу в женской гонке преследования в Оберхофе
Фуркад: Мы выбрали неправильные лыжи на спринт в ОберхофеФуркад: Мы выбрали неправильные лыжи на спринт в Оберхофе
Кузьмина выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в ОберхофеКузьмина выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Состав сборной Украины на спринтерскую гонку в ОберхофеСостав сборной Украины на спринтерскую гонку в Оберхофе
Блан: Франция не является фаворитом ЧМ-2018. ФутболБлан: Франция не является фаворитом ЧМ-2018. Футбол
Чернышева выиграла пятый одиночный титул в сезонеЧернышева выиграла пятый одиночный титул в сезоне
Украинская шахматистка выиграла серебро на международном турнире в ОАЭУкраинская шахматистка выиграла серебро на международном турнире в ОАЭ
Харлан выиграла "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в МексикеХарлан выиграла "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в Мексике
Последние новости
Подгружаем последние новости