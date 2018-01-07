Сергей Витер: Это был новогодний хоккей

По окончании матча с харьковским "Динамо" (7:1) наставник "Донбасса" Сергей Витер дал свою оценку 25-й победе дончан в чемпионате.

"Не так много получалось, я так скажу. Сегодня на льду был новогодний хоккей, вот как это называется. Игра была вязкая, Харьков к нам хорошо подготовился, и это было видно.

Но за счет труда, большого объема работы удалось сломить, забить свои голы и забрать три очка. В третьем периоде мы продолжили гнуть свою линию, и это принесло плоды", - заявил тренер лидеров УХЛ.


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


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