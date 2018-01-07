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НБА: результаты матчей 7 января Восемь матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Детройт" - "Хьюстон" - 108:101 (31:37, 26:21, 31:19, 20:24)

ДП: Харрис Т. - 27, Смит - 17

ХР: Пол - 16+13 передач, Ариза, Гордон, Грин - по 15 "Бруклин" - "Бостон" - 85:87 (22:16, 19:23, 20:25, 24:23)

БН: Динвидди - 20, Окафор - 12

БС: Ирвинг - 21, Тэйтум - 14 "Клипперс" - "Голден Стэйт" - 105:121 (28:31, 27:33, 21:39, 29:18)

ЛК: Уильямс Л. - 23, Джордан - 15+11 подборов

ГС: Карри - 45, Макги, Янг - по 11 "Индиана" - "Чикаго" - 125:86 (31:26, 33:11, 37:30, 24:19)

ИП: Оладипо - 23, Сабонис - 22

ЧБ: Портис - 15, Маркканен, Валентайн - по 13 "Орландо" - "Кливленд" - 127:131 (30:31, 34:36, 23:40, 40:24)

ОМ: Гордон - 30, Пэйтон - 20

КК: Джеймс - 33+10 подборов, Лав - 27 "Вашингтон" - "Милуоки" - 103:110 (32:24, 21:29, 32:29, 18:28)

ВУ: Бил - 20, Гортат - 17

МБ: Адетокунбо - 34+12 подборов, Миддлтон - 20 "Миннесота" - "Нью-Орлеан" - 116:98 (36:24, 33:24, 29:23, 18:27)

МТ: Таунс - 21+16 подборов, Уиггинс - 20

НО: Казинс - 23+15 подборов, Дэвис - 16 "Сакраменто" - "Денвер" - 106:98 (29:27, 17:14, 33:30, 27:27)

СК: Фокс - 18, Коли-Стайн - 17

ДН: Лайлз - 19, Мюррэй - 18

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